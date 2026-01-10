伊朗示威蔓延 欧盟支持民众争取自由

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，欧洲支持伊朗民众的大规模抗议，并谴责对示威者的「暴力镇压」。

范德赖恩在网路发文指出：「德黑兰街头与世界各地的城市，响起伊朗男男女女争取自由的脚步声。他们要求言论、集会、行动等自由，最重要的是自由生活的权利。欧洲全力支持他们。」

她还说：「我们明确谴责对这些合法示威的暴力镇压。相关责任者将被视为站在历史错误的一边。」

伊朗连续两周的示威，已对自1979年以来统治伊朗的神权当局构成重大挑战。尽管如此，最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表现强硬，并将动乱归咎于美国。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的报告」，指自本月8日以来，安全部队加剧对示威者非法使用致命武力，导致更多伤亡。

伊朗诺贝尔和平奖得主艾巴迪（Shirin Ebadi）昨天更警告，安全部队恐正准备在「全面通讯封锁的掩护下发动屠杀」。

总部设于挪威的组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）指出，目前镇压行动至少造成51人死亡，并警告实际受害人数恐远高于此。