俄军侵乌获进展 蒲亭将藉胜利日演说激发爱国心

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯今天将在莫斯科举行一年一度的胜利日阅兵，总统蒲亭（Vladimir Putin）将发表全国演说，于俄军在乌克兰推进时，希望藉由这场活动凝聚国人的爱国心。

5月9日胜利日（Victory Day）阅兵是纪念苏联在第二次世界大战击败纳粹德国，在蒲亭执政时期成了俄罗斯数一数二重要的国定假日。蒲亭多次称目前针对乌克兰的战争，是对抗「纳粹主义」的生存之战。

蒲亭通常会在5月9日的胜利日演讲时，好好表扬他的军队与退伍军人一番，并展示俄罗斯的军事装备，希望向世人展现俄国的军力。

胜利日阅兵将在红场（Red Square）举行，将展示一排排的俄罗斯军事装备，包括先进飞弹与防空系统，数以千计的武装部队官兵将盛装登场。 俄罗斯经常邀请「友好」国家的代表出席胜利日阅兵典礼，但俄国与西方国家陷入对峙，参与嘉宾寥寥无几，在莫斯科挥军入侵乌克兰之前就已是如此。

俄罗斯国营媒体本周报导，一名克里姆林宫幕僚说，有8名全球领袖将出席今天的阅兵典礼。他们是5名前苏联加盟共和国的元首，来自白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克与土库曼，还有古巴、寮国与几内亚比索共和国的领导人。 亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）昨天傍晚在莫斯科出席一场区域峰会，但由于亚、俄这两个盟国发生争执，帕辛扬已表示不会出席胜利日阅兵典礼，冷落了克里姆林宫。

俄乌战争持续了超过两年，目前俄军在乌克兰战场取得进展，而蒲亭在3月赢得没有反对派的大选后，取得另一个6年任期，他今天将在此激励下，发表今年的胜利日演说。

俄罗斯军队去年击退乌克兰大肆宣扬的反攻行动；如今，随着基辅面临弹药与兵力短缺，俄军在乌克兰战场前线取得进展。