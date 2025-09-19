俄战机侵犯爱沙尼亚空域 北约与欧盟批鲁莽挑衅

afp_tickers

3 分钟

（法新社塔林19日电） 爱沙尼亚表示，3架俄罗斯米格-31战斗机（MiG-31）今天在芬兰湾（Gulf of Finland）上空侵犯爱沙尼亚空域，此举引发欧盟与北约的谴责，称这是危险的新挑衅行为。

爱沙尼亚与义大利官员表示，隶属于北大西洋公约组织（NATO）在波罗的海国家防空支援任务的义大利F-35战机紧急升空，拦截这些俄罗斯战斗机并发出警告。

爱沙尼亚国防军表示：「3架俄罗斯米格-31战斗机（MiG-31）未经许可进入瓦因德卢岛（Vaindloo Island）附近的爱沙尼亚空域，并在那里停留约12分钟。」

「这些战斗机没有飞行计画，应答机也处于关闭状态。在侵犯空域时，这些战斗机也未与爱沙尼亚航空交通管制进行双向无线电通讯。」

北约发言人哈特（Allison Hart）说：「这再次表明了俄罗斯行为鲁莽，以及北约有能力做出回应。」

莫斯科当局尚未立即做出回应。

欧洲联盟（EU）外交暨安全政策高级代表、前爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）指责莫斯科做出「极度危险的挑衅行为」，并警告这次出动「进一步加剧此区的紧张局势」。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「随着威胁升级，我们的施压力道也会加大。」为了因应俄乌战争，范德赖恩稍早提交针对俄罗斯的第19轮制裁方案，并寻求欧盟成员国批准。

这起疑似入侵事件发生在北约东部边界紧张情势升级之际，且波兰上周才抱怨约有20架俄罗斯无人机飞越领土。莫斯科当局则否认波兰是目标。

俄罗斯正在乌克兰作战，并经常试探西方的防空系统，但爱沙尼亚抱怨，近几个月来这些飞行任务变得更加挑衅。

爱沙尼亚外交部长萨克纳（Margus Tsahkna）表示：「俄罗斯今年已4度侵犯爱沙尼亚空域，这本身就是不可接受的。但今天的入侵…公然程度为前所未见。」