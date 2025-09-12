俄无人机闯波兰 北约将启动东翼哨兵行动加强防御

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔12日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天表示，针对本周俄罗斯无人机闯入波兰领空的事件，北约将加强东翼防御。

在北约自俄乌战争爆发3年半以来，首次出动战机击落闯入盟国领空的俄罗斯无人机之后，北约秘书长吕特做出这项宣布。

吕特与北约驻欧洲部队最高司令美军上将格林克维奇（Alexus Grynkewich）召开联合记者会，吕特记者会上说：「北约正在启动『东翼哨兵行动』（Eastern Sentry），以进一步强化我们在东翼的部署。」

吕特表示，相关军事行动将于未来几天展开，并会动员包括丹麦、法国、英国和德国在内的盟国力量。他强调，这些增援不仅包含「更多传统军事部署」，还将加入「专门应对无人机挑战的要素」。

他并说，北约仍在评估俄罗斯是否刻意侵犯波兰领空，但无论如何，「这都是鲁莽且不可接受的」。

此前，包含法国和德国在内的盟国已表示将向波兰增派更多战机。格林克维奇说：「虽然我们当下的焦点在波兰，但这情势超越单一国家的范畴。一个盟国受到影响，就等于整个北约受到影响。」

他并表示：「『东翼哨兵行动』将具备灵活与敏捷性，能在最需要的时间和地点提供更针对性的吓阻与防御。」

波兰国防部长科西尼亚克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）感谢北约「在面对俄罗斯侵略政策时展现果断行动与决策」。他表示，这次新部署「不仅是战略决定，更是北约对整个东翼安全责任的体现」。