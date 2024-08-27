俄罗斯连2晚大规模空袭乌克兰 4死

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（法新社基辅27日电） 乌克兰今天表示，俄罗斯连续第2晚空袭乌克兰，造成4人死亡，不过乌国的防空系统击落5枚飞弹和60架攻击无人机。

克里姆林宫（Kremlin）昨天向乌克兰发动历来规模最大的空袭之一，并重创乌国的能源设施又造成多人死亡后，继续连夜轰炸乌克兰。

乌克兰空军今天上午在社群媒体发文指出，俄罗斯从多个地区发射总计91个抛射物体，包括10枚飞弹与81架伊朗设计的攻击无人机。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文说：「尽管我们防空系统奏效，很不幸仍造成4死16伤。」

人在首都基辅市的法新社记者，彻夜听闻防空警报声响回荡在这座城市的上空，以及可能来自防空系统的爆炸声。

自从2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯已多次朝乌国发动大规模的无人机与飞弹攻击，包括多次锁定能源设施的惩罚性攻击。

地方政府今天稍早表示，在东南部的札波罗热州（Zaporizhzhia）有两人不幸丧命，中部的克利福洛市（Kryvyi Rih）一家旅社遭遇飞弹袭击后造成两死。

位于克利福洛市的旅社遇袭前数日，路透采访团队在乌东克拉莫托斯克市（Kramatorsk）下榻的旅馆也遭遇飞弹攻击，受雇于路透的安全顾问伊凡斯（Ryan Evans）因而遇害。