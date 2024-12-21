加拿大总理杜鲁道内外交困 大幅改组内阁

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（法新社渥太华20日电） 加拿大的政治动荡正危及总理杜鲁道（Justin Trudeau）的领导统御，与即将成为美国新任总统的川普也陷入紧张关系。值此之际，杜鲁道今天大幅改组内阁，撤换1/3的官员。

渥太华才刚结束因副总理方慧兰（Chrystia Freeland）突然辞职而引发的混乱一周。她在因应川普扬言对加拿大商品全面课徵关税的威胁上与杜鲁道意见分歧。

方慧兰效力杜鲁道内阁已近10年，如今挂冠求去，成为公开表达异议反对杜鲁道的第一位阁员，也让针对杜鲁道的批评更加猛烈。

杜鲁道在方慧兰辞职后一直与顾问们在一起，在一片要他于大选前下台的呼声中细思政治前途。加拿大将于2025年10月举办大选，但有可能提前。

杜鲁道内阁共有35名成员，他在今天的改组中任命8名新部长，取代已表态无意连任的官员，并让一些在政府中身兼双重或三重职务的官员卸下重担。

4名现任部长则被赋予新职。

杜鲁道在声明中说：「新部会将实现加拿大人心中最重要的事：让生活更加负担得起，并促进经济成长。」

但杜鲁道所属自由党（Liberal Party）内部有些人呼吁他辞职，担心选民已厌倦他的领导，将不利自由党在下次大选的选情。

自由党在2015年联邦大选中大胜，成功把杜鲁道推上总理之位，他接下来又在2019年、2021年率党赢得选举。

但他现于民调中落后主要对手、保守党（Conservative Party）党魁博励治（Pierre Poilievre）20个百分点，且自由党今年已输掉4场补选。

对杜鲁道来说，雪上加霜的是川普明年1月上任后可能对加拿大和墨西哥商品课徵25%关税，因为川普认为这两国任由毒品和无证件移民涌入美国。

加拿大有超过75%的出口商品销往美国，还有近200万个工作机会仰赖贸易。

方蕙兰在辞呈中警告，这可能掀起加拿大与美国间的「关税战」，敦促政府在财政上「防患未然」，并将矛头指向杜鲁道，指责她所谓一些挥霍无度的政策。

杜鲁道上月亲赴美国佛罗里达州会晤川普，希望阻止贸易战。川普当时说会谈「很有成效」，后来却在社群媒体上一再辱称杜鲁道为加拿大「州长」，还说让加拿大成为美国第51州是个「好主意」。

政治分析师和官员们认为，这些讥讽的用意似乎是要让杜鲁道在双边谈判时落居下风。