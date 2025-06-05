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加萨停火议案在安理会遭美国否决 引发众怒

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（法新社纽约联合国总部4日电） 联合国安全理事会今天表决有关加萨停火议案，内容并要求让人道援助不受限制地进入加萨，但美国动用否决权阻挡，遭到成员国批评。华府表示，这项议案会破坏正在进行的外交努力。

这是自去年11月以来，安理会15个成员国首次就加萨局势进行投票。美国作为以色列重要盟友，在去年11月也阻挡了一项要求停火的议案。

安理会今天投票结果以14票赞成、1票否决未能通过此案。美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）之后发表声明说：「安理会今天这项有关加萨的议案，是针对以色列而来，因其效果将适得其反，美国否决此案，藉此发出强烈讯号。」

他说：「在联合国，美国将继续与以色列站在一起。」

这项决议草案要求「加萨立即停火，无条件且永久停火，并受到各方尊重」。

此决议也要求「被哈玛斯（Hamas）和其他团体扣押的人质应立即、有尊严、无条件获释」，并要求解除人道援助进入加萨的所有限制。

巴基斯坦驻联合国大使阿玛德（Asim Ahmad）表示，这项未通过的决议「不仅会成为安理会良知上的道德污点，也会成为政治实践中一个决定性时刻，其影响将持续几个世代」。

中国驻联合国大使傅聪表示：「今天的投票结果再次暴露，安理会未能平息加萨冲突，其根本原因是美国一再阻挠。」（译者：纪锦玲）

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