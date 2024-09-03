立足瑞士 报道世界
登录

南非前总统爱女将嫁史瓦帝尼国王 芦苇节舞会定终身

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社史瓦帝尼洛班巴2日电） 南非前总统朱玛（Jacob Zuma）的爱女今天与数百名女性一起在传统仪式上为友邦史瓦帝尼国王跳舞，确认她与国王订下终身。

法新社报导，21岁的诺姆塞巴（Nomceba Zuma）今天与来自史瓦帝尼王国的5000名民众一起参加一年一度的芦苇节（Reed Dance）舞会。这场舞会在距首都姆巴巴内（Mbabane）东南方23公里的洛班巴（Lobamba）卢齐齐尼王宫（Ludzidzini Royal Village）举行。

芦苇节是一项选美活动，吸引成千上万年轻处女参与，她们在国王面前载歌载舞，国王则可从中挑选一位新妻子。现年56岁的恩史瓦帝三世国王（King Mswati III）目前已有至少14名妻子，其中一些女子在未成年时嫁给他，他育有至少25名子女。

国王的兄弟上周表示，诺姆塞巴将以王室未婚妻或妃子（liphovela）的身分参加芦苇节舞会。

诺姆塞巴的82岁父亲朱玛（Jacob Zuma）也遵循一夫多妻制的传统，至少拥有20个孩子。

朱玛于2009年当选南非总统，但2018年在贪腐疑云中被迫下台，并由长期竞争对手、现任总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
30
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
72 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团