南非前总统爱女将嫁史瓦帝尼国王 芦苇节舞会定终身

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（法新社史瓦帝尼洛班巴2日电） 南非前总统朱玛（Jacob Zuma）的爱女今天与数百名女性一起在传统仪式上为友邦史瓦帝尼国王跳舞，确认她与国王订下终身。

法新社报导，21岁的诺姆塞巴（Nomceba Zuma）今天与来自史瓦帝尼王国的5000名民众一起参加一年一度的芦苇节（Reed Dance）舞会。这场舞会在距首都姆巴巴内（Mbabane）东南方23公里的洛班巴（Lobamba）卢齐齐尼王宫（Ludzidzini Royal Village）举行。

芦苇节是一项选美活动，吸引成千上万年轻处女参与，她们在国王面前载歌载舞，国王则可从中挑选一位新妻子。现年56岁的恩史瓦帝三世国王（King Mswati III）目前已有至少14名妻子，其中一些女子在未成年时嫁给他，他育有至少25名子女。

国王的兄弟上周表示，诺姆塞巴将以王室未婚妻或妃子（liphovela）的身分参加芦苇节舞会。

诺姆塞巴的82岁父亲朱玛（Jacob Zuma）也遵循一夫多妻制的传统，至少拥有20个孩子。

朱玛于2009年当选南非总统，但2018年在贪腐疑云中被迫下台，并由长期竞争对手、现任总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。