南韩在野党共提总统弹劾案 需8到9名执政党议员倒戈

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（法新社首尔4日电） 南韩总统尹锡悦昨晚祭出短命的戒严令，数以千计民众上街抗议。南韩6大在野党今天下午对尹锡悦启动弹劾程序，最快将于6日进行表决，需8到9名执政党议员倒戈才有望通过。

除执政党国民力量外，最大在野党共同民主党、祖国革新党、改革新党、进步党、基本收入党和社会民主党所属191名议员共同发起弹劾尹锡悦的议案，预计明天将提至国会全体会议议程，并于6至7日之间进行表决。

共同民主党议员金容民表示：「我们已紧急准备并提交一项弹劾议案。」

国会目前还未决定何时就弹劾案展开投票，但最快有望于6日进行。在野阵营在300席国会席次中占多数，仅需少数执政党议员倒戈，即可达到通过弹劾案所需的2/3门槛。

目前在野阵营在南韩国会占192席，执政党国民力量党占108席。

韩联社指出，虽然有十多名执政党国民力量党的议员在凌晨国会解除戒严的表决时投下赞成票，但尚不确定在弹劾尹锡悦的表决时还会继续倒戈。

国民力量党党魁韩东勋表示，国民力量党议员们大多同意解散内阁、开除国防部长，但党内对是否要求尹锡悦退党仍有歧见。

共同民主党今天稍早透过声明表示，将对尹锡悦、国防部长、内政部长以及「戒严指挥官、警察厅长等军警界关键人物」提起「叛乱罪」指控。

就连韩东勋也称这次戒严令是场「悲剧」，并要求对相关人等究责。

截至今天下午，尹锡悦尚未公开露面。

南韩国会190名在场议员今天凌晨全票通过解除戒严决议案，如此情势逆转，也让冒着严寒通宵守候在国会外、挥舞旗帜抗议戒严令的示威者欢声雷动。

55岁的林明判（Lim Myeong-pan，音译）向法新社表示，尹锡悦现在就必须下台，「尹锡悦在没有正当理由的情况下率先实施戒严，本身就是一项严重罪行…他的所作所为造就如今被弹劾的局面」。

史丹佛大学韩国问题专家申起旭（Gi-Wook Shin，音译）对法新社说：「这是尹锡悦为夺取政权而做出惊人的最后一搏…这个行为只会让他政治生涯更快走向终点，因为这很可能使他遭到弹劾。」