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印尼澳洲签新防卫协议 因应亚太安全威胁

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（法新印尼马吉冷29日电） 印尼与澳洲今天签署一项新的防卫协议，双方允诺将建构更紧密的合作，以防范亚太地区面临的安全威胁。

法新社报导，澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）于本周访问印尼期间签署这项协议，条款包括两国举行联合军演，及允许彼此的军队前往对方国家驻扎。

为因应包括南海在内持续增加的亚太地区冲突热点，印尼与澳洲已寻求提升两国安全关系。目前有若干国家争相声索位于南海具争议性岛礁和航道的主权。

印尼国防部长普拉伯沃（Prabowo Subianto）形容说，这份「澳洲－印尼防卫合作协议」（Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement）就像一座「具有历史意义的里程碑」。

普拉伯沃今天在两国联合举行的记者会中表示：「（这项协议）是为了共同…加强合作，有助双方因应各种安全威胁，并促进亚太地区长久的和平与稳定。」

印尼与澳洲预定今年11月在东爪哇（East Java）举行联合军演，届时估计会有近2000名官兵参与演习。

马勒斯指出，演习项目预计会有陆海空与网路作战，预料将是「澳洲今年在海外执行的最大规模军演」。

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