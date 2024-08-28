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印度抗议女医遭性侵杀害示威 沦为政治对手街头冲突

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（法新社加尔各答28日电） 数千名抗议者在印度东部城市加尔各答爆发冲突，原本为了替遭杀害女医师寻求正义的示威活动，却演变成政治对手间的街头暴力冲突。

8月9日加尔各答一家公立医院内一名31岁女医师被发现遭到杀害，引发全国对长久以来印度女性遭暴力对待的愤怒。

印度各地掀起医疗人员罢工抗议，数以千计的一般民众也加入示威。

虽有不少医师已经重返工作岗位，但在西孟加拉邦首府加尔各答一再爆发的示威抗议已演变成该邦执政的草根国大党（All India Trinamool Congress ，AITMC）和反对党印度人民党（Bharatiya Janata Party ，BJP）之间的冲突。

印度总理莫迪（Narendra Modi）的印度人民党虽在中央握有大权，但在西孟加拉邦却是在野的反对党。

印度人民党的支持者高在抗议中喊「我们要正义」，并要求草根国大党领袖、西孟加拉邦首长班纳吉（Mamata Banerjee）请辞下台。

草根国大党的支持者则回呛「滚回去、滚回去」。

班纳吉在党支持者的集会上演说，抨击印度人民党「肮脏的政治」手段，利用女医师之死。

印度警方昨天和抗议者爆发冲突，并发射强力水柱和催泪瓦斯驱逐抗议民众，还逮捕了至少245人。

此举引发印度人民党支持者今天发动全天抗议活动，而在上午和草根国大党支持者爆发冲突。中央社（翻译）

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