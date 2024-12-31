告别2024迎接2025 世界各地有哪些回顾与展望？

afp_tickers

7 分钟

（法新社雪梨31日电） 世界各地的人们今天将对着烟火惊叹、举起手中装着香槟的酒杯互敬庆祝2025年到来，并告别为世人带来巴黎奥运荣耀、川普戏剧性回归及中东和乌克兰动荡的过去一年。

2024年几乎可以肯定将会是有纪录以来最热的一年。从欧洲的平原到尼泊尔的加德满都谷（Kathmandu Valley），气候引起的天灾加剧造成了重大破坏。

在自封「世界新年首都」的澳洲大城雪梨，今天午夜将从当地知名的歌剧院和港湾大桥（Harbour Bridge）施放9公吨的烟火。预期将有100多万名观众挤满雪梨海岸最前线一睹烟火精彩画面。

今天下午在风景如画的雪梨港区沿岸，已见到跨年派对展开。许多来到这里庆祝新年的人，对于告别过去一年感到松一口气。

一些群众正提早涌入雪梨岸边卡位。32岁从事保险业的爱德华兹（Stuart Edwards）告诉法新社：「目前显然在不同地方有许多战争和大变动正在发生。如果一切都能大致自行解决，对世界来说会是好事。」

今年令人轻松开心的世界大事，则有今年画下句点的美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）「时代巡回演唱会」（The Eras Tour）、在网路爆红的泰国侏儒河马「弹跳猪」（Moo Deng），以及西班牙足球神童亚马尔（Lamine Yamal）以16岁之龄协助国家队夺下欧洲国家杯（Euro 2024）冠军。

此外，横跨7、8月的巴黎奥运让世界在短短几周内目光一致。人们观赏选手在塞纳河（Seine River）里比赛泳技、在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）影子下竞赛，以及在凡尔赛宫（Palace of Versailles）外骑马跨越修剪过的草坪。

●选举动荡

今年是全球选举年，在60多个国家有无数人参与投票。在俄罗斯，总统蒲亭（Vladimir Putin）以压倒性得票率赢得连任，但这场选举普遍被视为一场骗局。在孟加拉，国会大选后陆续爆发的学生示威运动最终将总理哈希纳（Sheikh Hasina）赶下台。

不过，最受密切关注的还是11月5日的美国总统大选，结果也让川普（Donald Trump）即将重返白宫。

从墨西哥到中东，川普重掌大权的展望已经正在掀起扰动。川普已经扬言要对中国经济增加更多痛苦，还夸口有办法在上任后「24小时」内停止俄乌战争。

●希望与忧惧

今年中东各地翻天覆地，叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台逃亡，以色列进军黎巴嫩南部，还锁定黎巴嫩什叶派伊斯兰政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）发动一波暗杀行动，包括遥控让改装后的呼叫器爆炸。

在加萨走廊（Gaza Strip），老百姓对于不断消耗的战争愈来愈厌倦。随着食物库存、庇护处和药品持续减少，当地的人道危机甚至变得更加严峻。

在迪尔巴拉（Deir el-Balah），如今有大量流离失所的加萨居民塞在拥挤的帐篷内栖身。其中1名女子告诉法新社：「2024年是最困难的一年。从年初开始我就陆续失去许多所爱的人，包括我的父亲和几位好友。希望能恢复安全与平安，希望战争终于结束。」

而在叙利亚，长期统治者阿塞德家族遭到伊斯兰主义者领导的反抗军推翻后，国家情势还未完全稳定。民众带着希望与忧惧迎向新的一年。

在首都大马士革，34岁律师艾约布（Maram Ayoub）告诉法新社：「今年因为安全情势，我们不太敢外出。但我们决定克服自身恐惧，不让我们的习惯改变。」

另一方面，俄罗斯对乌克兰的全面侵略将在明年2月满3年。乌克兰在东侧战场武力居下风，如今还将面临川普政府看似有意缩减对其至关重要的军援。

在乌克兰首都基辅的街上，教师车梅利兹（Kateryna Chemeryz）受访时表示，她的新年愿望是「乌克兰终获和平」及「不再有人死亡」。

●2025年值得期待事项

2025年仍然有许多事情令人期待，包括人工智慧（AI）预期会有的进展，以及猛烈的通货膨胀有减缓迹象。

坏男孩代表的1990年代英国摇滚天团绿洲合唱团（Oasis）将展开歌迷等待已久的重组复出，韩国流行乐超级巨星团体防弹少年团（BTS）也将在成员服完兵役后重返舞台。

此外，2025年国际足总俱乐部世界杯（2025 FIFA Club World Cup）将在美国登场，32支球队将带给足球迷满足。而在印度则将庆祝12年一度的大壶节（Kumbh Mela），估计将有约4亿信众来到圣河河岸，是地球上最大规模的人们聚会。

不过，英国气象局已预报2025年全球气温酷热，表明很可能也将是有纪录以来最热年分之一。所幸电动车销售正在成长，再生能源也加速发展，这让改善气候变迁的缓慢进展可能终将加速带来一丝希望。