圣安娜焚风助长洛杉矶野火 使山丘干燥让人紧张

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（法新社洛杉矶13日电） 助长美国洛杉矶市野火的是所谓的圣安娜焚风（Santa Ana Winds），这种天气现象已知会使「山丘干燥及让人神经紧张」。

当冷空气聚集在邻近的内华达州和犹他州时，就会发生这种风暴。当这股空气向西移动，然后冲下加州的山脉时，会升温并变干燥。

圣安娜焚风既可以为致命的野火创造条件，也能在野火燃起后助长火势。当风吹过时使植被变干燥，然后在它们点燃火苗时会煽起大火。

随着9500公顷的太平洋断崖大火（Pacific Palisades Fire）和5666公顷的伊顿大火（Eaton Fire）在洛杉矶周边肆虐，快速移动的风使情况恶化，将灼热的灰烬吹向新的干燥灌木丛中。

圣安娜焚风通常发生在当年9月至隔年5月之间，每次通常持续几天。

当高压系统在加州东部的沙漠上空形成时，会将空气推向太平洋海岸。

当气流沿着圣安娜峡谷（Santa Ana Canyon）和内华达山脉（Sierra Nevada）移动并穿过山谷时，风速会增强，导致温度升高和相对湿度下降。

炎热干燥的阵风可能会吹倒树木，或扬起灰尘和悬浮微粒，这种风长期以来给南加州带来困扰。

2017年的汤玛斯野火（Thomas Fire）摧毁了1000多栋建筑物，部分原因是连续不断的圣安娜焚风。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）将这种天气模式比喻为「一个巨大的吹风机」，作家早就注意到这种风似乎对居民心理上产生的影响。

美国作家钱德勒（Raymond Chandler）在1938年短篇小说「红风」中形容圣安娜焚风：「穿过山间隘口而下，卷起你的头发，扰动你的神经，让你的皮肤发痒。」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）