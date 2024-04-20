墨西哥选前暴力事件频传 单日传2市长候选人身亡

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（法新社墨西哥市19日电） 墨西哥当局今天表示，接获2名市长候选人遇害身亡消息，案发地点分别在东北部和南部，为墨国6月选举前政治暴力猖獗的最新证明。

根据塔茅利巴斯州（Tamaulipas）检察长巴里沃斯（Irving Barrios），当局已对行刺市长候选人拉莫斯（Noe Ramos）的凶嫌展开搜捕。墨西哥接壤美国的塔茅利巴斯州，帮派暴力一直十分猖獗。

争取连任的中间偏右市长候选人拉莫斯稍早走在街上会见曼特市（Mante）居民，却遭一名男子持刀攻击。

塔茅利巴斯州维安机构发言人库维拉（Jorge Cuellar）告诉当地「千禧日报」（Milenio），拉莫斯因伤重不治身亡。

同时，根据墨国南部瓦哈卡州（Oaxaca）州检察官办公室，当地市长候选人贾西亚（Alberto Antonio Garcia）本周稍早失踪，今天被发现时已遇害。

贾西亚是墨国执政党国家复兴运动党（Morena）推派的市长候选人，其妻坎西诺（Agar Cancino）则是圣荷西独立市（San Jose Independencia）现任市长。当局获报这对夫妻在17日失踪后，持续进行搜索。

瓦哈卡州州检察官办公室说，坎西诺今天被找到时还活着，但贾西亚已身亡。

在墨西哥，与组织犯罪有关的暴力事件多年来层出不穷，已夺去不同政党政治人物的性命，特别是现任地方官员或寻求这些职位的人。