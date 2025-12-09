宏都拉斯大选恢复计票 执政党控川普干预

（法新社德古西加巴8日电） 宏都拉斯今天恢复针对11月30日总统大选的计票工作，执政党要求宣布选举无效，并指控美国总统川普干预选举。

12月5日晚间，选委会官员以选票纪录出现技术问题为由暂停开票时，现年67岁、获得川普支持的国家党（National Party）候选人、企业家阿斯夫拉（Nasry Asfura）在总统大选中以些微差距领先。

阿斯夫拉与同为右派、72岁自由党（Liberal Party）电视主持人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）竞争激烈，双方票数紧咬，而两人皆远远领先执政党自由重建党（Libre）候选人、排在第3的蒙卡达（Rixi Moncada）。

全国选举委员会（CNE）主席霍尔（Ana Paola Hall）表示，计票作业自12月5日陷入停滞，直到今天才恢复统计。她在社群平台X上表示：「在完成技术处理（并有外部稽核陪同）后，数据现已开始更新。」

霍尔表示，截至今天晚间，选举计票进度已约达98%，但仍有一些候选人指控整个程序充斥舞弊。

纳斯拉亚指控：「拖延计票的是那些腐败的人。」他今天深夜在X上发文说：「这根本是窃取。」

昨天晚间，执政的自由重建党要求「全面宣布选举无效」，并呼吁群众发动动员、抗议与罢工，同时敦促政府官员拒绝配合政权交接。

在宏都拉斯大选进入最后阶段时，美国总统川普曾明确表态支持阿斯夫拉，称其为「自由的朋友」，并指控纳斯拉亚只是在「假装反共」。

自由重建党在声明中批评川普选前的行动，要求推翻11月30日大选结果。

自由重建党在X上表示：「我们谴责美国总统川普对宏都拉斯选举的干预与胁迫。」