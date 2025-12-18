宏都拉斯大选陷僵局 执政党支持者上街抗议舞弊

（法新社德古西加巴17日电） 宏都拉斯即将卸任的执政党数以千计支持者，今天在首都发动示威，抗议他们所认为的总统大选「舞弊」。在投票结束超过两周后，赢家是谁仍是未知数。

11月30日举行的总统选举至今无法宣告胜选者，原因在于需厘清数千张有问题的选票，但候选人之间的舞弊指控已延迟了这项程序的启动。

获美国总统川普支持的保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），目前以些微优势领先右翼电视节目主持人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）。

在首都德古西加巴（Tegucigalpa），即将卸任的左翼总统秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）的约5000名支持者在抗议活动中谴责「选举政变」，指控选举结果遭到窜改，并有川普的外国干预。

秀玛��．卡斯楚在抗议活动中说：「我召集你们来到这里…是为了不让投票纪录被操纵。」

她的自由重建党（Libre Party）和纳斯拉亚的自由党（Liberal Party）都要求进行「逐票」的重新计票，但阿斯夫拉的国家党（National Party）对此表示反对。

在民调中远远落后、位居第3的自由重建党候选人蒙卡达（Rixi Moncada）表示，在她「要求废除这次选举…史上最舞弊选举的诉求」达成前，绝不会善罢甘休。

全国选举委员会（CNE）必须在12月30日之前宣布获胜者。