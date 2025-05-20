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川普宣布「金穹」飞弹防御计画

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天公布「金穹」飞弹防御系统计画，以保护美国免受外国攻击，预计3年内投入使用。他宣布为这项计画投入首批250亿美元资金，最终成本预估达1750亿美元。

川普（Donald Trump）在白宫表示：「我在竞选总统期间向美国人民承诺，我将会打造一套先进飞弹防御系统。我很高兴在今天宣布，我们为这套最先进系统正式选定了架构。」

他指出，金穹（Golden Dome）系统完工后，将有能力拦截从全球其他地方、甚至外太空发射的飞弹，「这对我们国家的成功甚至是生存都至关重要」。

川普说，美国太空军（US Space Force）将领盖特雷恩（Michael Guetlein）将主导这项计画的相关工作，还说加拿大已表达有兴趣参与其中。

川普表示这项计画最终将耗资1750亿美元，但根据美国国会预算处（Congressional Budget Office，CBO）估算，这项计画未来20年的总成本，预估介于1610亿美元和5420亿美元间。这套飞弹防御系统中的太空拦截器，预计能截获一定数量的洲际弹道飞弹。

国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）站在川普身旁说，这套系统目的在于「保护（美国）国土免受巡弋飞弹、弹道飞弹、高超音速飞弹及无人机攻击，不论它们是传统飞弹或是核武」。

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