The Swiss voice in the world since 1935

川普政府将取消全民太阳能计画 70亿美元补助恐停

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普政府今天采取行动，取消一项规模70亿美元的计画，这项计画旨在为全美各地低收入和弱势社区的屋顶安装太阳能设备。

这项名为「全民太阳能」（Solar For All）的计画涵盖在2022年时任总统拜登具里程碑意义的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）内。

这项计画包含各州机构和非营利组织共60个接受补助的单位，已由民主党及共和党主政的各州选出。这项倡议旨在帮助超过90万个家户削减每年数百美元的电费。

美国环保署署长泽尔丁（Lee Zeldin）在社群媒体X发布影片指出，上个月通过的「大而美」减税与支出法案撤销了「温室气体减量基金」（Greenhouse Gas Reduction Fund），而「全民太阳能」计画就涵盖在这笔基金内。

泽尔丁说，现在他有义务要遵守法律。

泽尔丁声称这项计画的资金正被「中间人」的行政成本挪用，并形容这根本是「诈骗」，不过他没有多作说明。

他也批评这项计画免除购买美国制造商品的要求，称这是「对中国的大好消息」。

根据研究公司Atlas Public Policy分析，在这项计画承诺的70亿美元中，目前仅支出5300万美元。

Atlas Public Policy资深政策分析师泰勒（Tom Taylor）向法新社表示，外界普遍认为，一旦签订合约，就不能追回承诺的资金，「而川普政府现在正在测试这个理论」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
28
49 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团