川普政府将取消全民太阳能计画 70亿美元补助恐停

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普政府今天采取行动，取消一项规模70亿美元的计画，这项计画旨在为全美各地低收入和弱势社区的屋顶安装太阳能设备。

这项名为「全民太阳能」（Solar For All）的计画涵盖在2022年时任总统拜登具里程碑意义的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）内。

这项计画包含各州机构和非营利组织共60个接受补助的单位，已由民主党及共和党主政的各州选出。这项倡议旨在帮助超过90万个家户削减每年数百美元的电费。

美国环保署署长泽尔丁（Lee Zeldin）在社群媒体X发布影片指出，上个月通过的「大而美」减税与支出法案撤销了「温室气体减量基金」（Greenhouse Gas Reduction Fund），而「全民太阳能」计画就涵盖在这笔基金内。

泽尔丁说，现在他有义务要遵守法律。

泽尔丁声称这项计画的资金正被「中间人」的行政成本挪用，并形容这根本是「诈骗」，不过他没有多作说明。

他也批评这项计画免除购买美国制造商品的要求，称这是「对中国的大好消息」。

根据研究公司Atlas Public Policy分析，在这项计画承诺的70亿美元中，目前仅支出5300万美元。

Atlas Public Policy资深政策分析师泰勒（Tom Taylor）向法新社表示，外界普遍认为，一旦签订合约，就不能追回承诺的资金，「而川普政府现在正在测试这个理论」。