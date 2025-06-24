川普爆粗口痛骂以伊后 声称两国仍维持停火

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，伊朗和以色列仍维持停火。稍早他才爆粗口痛骂两国，指控它们违反停火协议。

法新社报导，现年79岁的共和党籍总统川普在前往荷兰海牙（The Hague）参加北大西洋公约组织（NATO）峰会途中，透过自家社媒「真实社群」（Truth Social）迅速发表一系列声明，称「停火有效！」

川普写道「以色列不会攻击伊朗，所有飞机都将掉头折返」，并称「不会有人受伤」。

不久前，川普才严厉谴责伊朗及美国的亲密盟友以色列，因为两国违反他在昨晚宣布的停火协议。

他在白宫告诉记者，这两个国家「打了这么久、这么激烈，它们他X的根本不知道自己在干什么（they don’t know what the f**k they’re doing）」。

川普今天另表示，他不希望看到伊朗在与以色列的冲突中发生「政权更迭」，这样会造成「混乱」。

川普在总统专机「空军一号」（Air Force One）上告诉记者：「如果发生就发生了，但我不希望这样。我希望一切尽快平静下来。」

川普还称中国可以继续采购伊朗石油，似乎松绑了华府先前祭出的制裁。

美国上月宣布针对伊朗销售石油给中国实施新的制裁，持续对伊朗祭出「极限施压」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室宣布，川普与尼坦雅胡通话后，以色列今天自我克制，不再空袭伊朗。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天也说，只要以色列也遵守停火协议条款，伊朗将尊重川普宣布的停火协议。