川普穿囚服遭绑十字架雕塑 瑞士展出引发关注

（法新社瑞士巴塞尔4日电） 一座栩栩如生、美国总统川普（Donald Trump）身穿橘色囚服并被绑在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引发热烈讨论，也让现场出现不少笑声。

这件作品名为「圣人还是罪人」（Saint or Sinner），由英国艺术家史托姆（Mason Storm）创作，呈现川普身穿囚服、闭着眼睛、身体横躺于略微倾斜、带有软垫的白色十字架上，营造出可能被钉十字架受难或接受注射死刑的氛围。

这件雕塑自1日起在瑞士北部城市巴塞尔（Basel）展出，先前曾于今年稍早在维也纳公开亮相。

展出这件作品的Gleis 4画廊负责人布雷兹尼克（Konrad Breznik）说：「它的真实感让人觉得惊悚。」

他告诉法新社：「我们安装的时候靠得很近，可以看到每一道皱纹，皮肤也极为真实，真的让人感到毛骨悚然。」

画廊原本打算自9月起，在巴塞尔中央车站展出这件作品。

但最终决定调整计画，改在人潮较少的地方展出，将雕塑设置于巴塞尔市中心行人徒步区「巴塞尔艺术大道」（Basler Kunstmeile）的橱窗中。

根据电子计数统计，光是昨天，经过的人就超过3000人。