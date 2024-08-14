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川普贺锦丽都提「小费免课税」 经济学者有意见

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统候选人川普和贺锦丽在许多议题上意见分歧，这对竞争对手却在取消小费税方面找到共同点，然而许多人批评，这是在经济上不负责任的民粹之举。

川普（Donald Trump）今夏率先宣布取消小费税的相关计画，而贺锦丽（Kamala Harris）也在上周提出类似政策，令支持者感到惊讶。

2名候选人都选在内华达州做出这项承诺并非巧合，因为根据美国劳工部，在这个选举的关键战场，有着全美相对数量最多的服务生。

美国的小费文化与大多数其他国家截然不同，因为从外带咖啡到鸡尾酒，这个地方鼓励顾客为一切服务慷慨给出小费。在大部分餐厅，正常来说需要给出消费总金额15%至20%的小费。

在美国某些州，雇主支付收取小费的员工每小时仅2.13元美金（约新台币69元）仍属合法，这远低于联邦最低工资7.25美元（约新台币234元），不过前提是员工收到的小费能补足差额。

尽管许多经济学者和智库不喜欢取消小费税的政策，由于服务业的工资有很大一部分来自小费，这项措施具有如此广泛的吸引力也就不足为奇。

无党派智库「美国联邦预算问责委员会」（Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB）高级政策主任戈德温（Marc Goldwein）告诉法新社：「一般来说，服务业从业者没有理由比工厂工人或是护理人员缴纳更低的税金。」

「这会造成公平问题，让两个从事市场认为价值相同工作的人缴纳不同等级的税金，这完全不合理。」

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