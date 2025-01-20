川普迷因币 市值飙破380亿美元

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（法新社华盛顿19日电） 美国候任总统川普推出的个人专属加密货币「迷因币」（memecoin）$TRUMP价格今天飙升，目前市值已飙破380亿美元（约新台币1.2兆元）。

川普昨天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）和社群媒体X发布推文，宣布推出专属迷因币$TRUMP。迷因币指的是以网路迷因为主题的加密货币。

迷因币不具备经济或交易价值，经常被用作投机交易手段。

川普本人和负责发行$TRUMP的公司Fight Fight Fight LLC均未透露他可从首批发行的迷因币中赚取多少利润。

官方网站指出，目前已发行2亿枚迷因币，Fight Fight Fight表示未来3年计划再发行8亿枚。

截至今天晚间7时30分（台北时间20日早上8时30分），$TRUMP涨至约48美元，使这款迷因币的价值达到约96亿美元。

以此价格计算，川普和其身边人士仍持有的8亿枚迷因币价值约为384亿美元。

除了与美元等稳定资产挂钩的「稳定币」之外，加密货币经常出现极其剧烈的波动，价格暴跌的情况并不少见，尤其是迷因币。

川普的迷因币在回落之前已涨至75美元。

即将再次成为第一夫人的梅兰妮亚（Melania Trump）今天也发行了自己的加密货币，名为$MELANIA。

川普原先反对加密货币，但在2024年竞选总统期间突然转变态度，承诺成为「加密货币总统」，透过松绑监管机制等大力发展加密货币产业。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）