川普重返白宫在即 卡达总理见加萨停火谈判新契机

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（法新社杜哈7日电） 卡达总理谢赫．穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天说，川普（Donald Trump）当选美国总统后，加萨走廊的停火和人质交换协议谈判已出现新契机。

卡达、美国、埃及共同参与为时数个月的加萨走廊（Gaza Strip）休战与释放人质谈判，但迄今尚未成功。

卡达11月宣布暂停调解加萨走廊战事，还说巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）与以色列都展现出认真的谈判意愿时，才会恢复调解。

卡达总理谢赫．穆罕默德于「杜哈论坛」（Doha Forum）发表谈话：「美国总统大选后，我们感觉契机又浮现了。」

跟哈玛斯代表团关系密切的消息人士指出：「基于跟调解方的接触，我们预期新一轮谈判很可能本周在开罗展开，讨论有关停火与换囚的构想及提议。」

哈玛斯今天重申过往立场，只有确保加萨战争结束才能达成停火协议；以色列当局则说，只有消灭哈玛斯，战争才能结束。

哈玛斯声明援引高层官员达威希（Mohammad Darwish）的说法：「停止战争和侵略是达成任何协议的条件。」

哈玛斯领导人辛瓦（Yahya Sinwar）10月中旬在加萨走廊遭以色列部队击毙后，这个组织就没有任命新领袖。 哈玛斯的声明提到，为商讨加萨走廊与中东地区的情势发展，达威希昨天会晤土耳其外交部长，今天也会见了伊朗外长。 另外，加萨走廊卫生部门官员表示，以色列军队今天对当地的袭击，造成至少34名巴勒斯坦人丧命。