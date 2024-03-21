布林肯指美版加萨停火决议草案 已提交联合国安理会

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（法新社吉达20日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美国已向联合国安全理事会（UNSC）提出一份决议草案，要求加萨走廊（Gaza Strip）「立即停火并释放人质」。

布林肯赴沙乌地阿拉伯讨论以哈战争之际，他今天对当地媒体哈达斯（Al Hadath）透露，美方确实已向联合国安理会提出一项决议草案，要求在加萨立即停火并释放人质，并强烈希望各国能予以支持。

布林肯今天抵达沙乌地阿拉伯后，随即与沙国外交部长费瑟（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）见面，接着和王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）举行会谈。沙国是布林肯本次走访中东的第一站，他明天将前往埃及，再转赴以色列。

自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）突袭以色列引爆以哈战争以来，这是布林肯第6度前往中东地区进行访问。

美国2月底封杀阿尔及利亚要求在加萨「立即实施人道停火」的决议草案之后，美国官员一直在为另一个版本的草案进行协商。这版内容侧重支持以外交手段，在当地推动用6周休战交换释放人质。

然而，根据外交消息人士，这版内容不太可能获得安理会赞同，因此美方今天提交给安理会成员国的是新版本。

根据法新社看到的修改版草案，新版内容强调「必须立即展开可长久维系的停火措施以保护各方平民，确保能运送人道救援必需物资，以及减轻民众的痛苦…并与释放仍被扣留的人质一同实施。」