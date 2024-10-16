微软：中俄招募骇客影响选举 手段越发激进

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（法新社旧金山15日电） 微软公司（Microsoft）今天发布有关安全威胁报告指出，俄罗斯、中国和北韩招募网路犯罪分子以窃取金钱、获取情报和影响选举，手段更加激进且老练。

法新社报导，微软客户安全副总裁柏特（Tom Burt）在「微软数位防御报告」（Microsoft Digital Defense Report）中写道，这类骇客不仅是窃取资料而已。

他写道，他们正在「启动勒索软体、为未来的损害行动预先安置后门、破坏运作，并展开影响力活动」。

报告指出，过去一年的观察结果证实一些政府与网路犯罪分子「有交集」；文内提到中国、俄罗斯、伊朗和北韩的活动。

文中写道，有些国家利用具经济动机的网路犯罪分子，藉他们的骇客专长来增进力量，「我们也看到混合战策略迅速转变、干预民主选举的广泛尝试，以及勒索软体攻击和网路金融诈骗在全球暴增」。

微软表示，俄罗斯、伊朗和中国全都企图影响选举，他们努力左右舆论、挑拨离间，并削弱民众对公共机构的信任。

报告还提到，北韩长期以来「模糊」网路犯罪和网路间谍活动之间的界线，联合国估计北韩自2017年以来，已窃取超过30亿美元的加密货币。（译者：纪锦玲）