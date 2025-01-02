德国跨年夜烟火施放意外 造成5死1警重伤

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（法新社柏林1日电） 德国警方今天表示，德国人向来都会燃放威力强大的烟火庆祝新年，各地与烟火相关的意外造成5人死亡，另有1名警官重伤。

德国人在跨年夜都会密集施放烟火庆祝，由于每年受伤人数居高不下，而且还会造成污染并制造噪音，再度掀起禁用威力最强大烟火装置的辩论。

警方发言人纳斯（Florian Nath）说，有30名执法官员受伤，其中1人是被非法制造的烟火炸伤，伤势严重。

警方表示，首都柏林连夜约有400人遭到逮捕，但说「没有重大暴力冲突或事件」。

当地警方表示，1名24岁男子在西北部北莱茵-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）帕德堡（Paderborn）附近点燃一枚烟火火箭后死亡，警方认为这个装置是由死者自行制造。

在萨克森邦（Saxony）的欧萨斯（Oschatz），1名45岁男子点燃一枚「烟火炸弹」时造成头部受伤。根据警方说法，这是一枚威力强大的F4类烟火，需要特别许可才能购买。

警方发言人说，同样在这个东部地区，哈尔塔市（Hartha）有1名50岁男子在试图点燃一枚烟火管状炸弹时造成头部受伤，接着当场死亡。

在德国北部的汉堡市（Hamburg）附近，1名20岁男子因为点燃1枚烟火死亡。

当地警方表示，最后，在柏林附近的克雷门（Kremen），第5名男子因为「不当操作」烟火死亡。此区另有3人因为类似情况受重伤。