拜登推新竞选广告 锁定海利中间派支持者

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统拜登今天公布一支新的电视竞选广告，锁定共和党人海利（Nikki Haley）的中间派支持者。

拜登正藉由吸引在共和党初选中票投海利而非川普的中间派，寻求重新打造让他在上届选举中胜出的联盟。

这支广告穿插数段共和党籍总统参选人川普谈话或受访片段，当中他一再嘲讽前美国驻联合国大使海利，还向记者表示，他可以在不追求海利支持者的情况下胜选。

在这支30秒的影片中，可以听见川普说「她已经疯了，她是个愤怒的人」，加上川普在社群媒体的贴文，内容称他「不会接纳」海利的支持者，还扬言要把他们踢出他的政治活动外。

拜登在社群媒体上张贴这支影片，注解写道：「海利的选民，川普不要你们的票，而我想清楚表明：在我的阵营有你们的容身之处。」

川普在所有提前投票的州和「超级星期二」各州，包括海利的家乡南卡罗来纳州以大幅优势击败海利后，本月初获得共和党提名。

但大量共和党初选选民并不支持川普，在若干州比例甚至高达40%以上，这引发人们担心他将无法赢得夺回白宫所需的温和派支持。

拜登这支电视广告将在8个关键战场州播放3个星期，锁定主要郊区的海利支持者，在与川普的对抗中，海利在这些地区的表现最佳。

这支广告也将出现在一系列数位平台上，包括Meta旗下脸书（Facebook）和Instagram，以及YouTube。

拜登竞选阵营指出：「由于川普节节败退、嘲笑女性并威胁在全国范围内禁止堕胎，拜登正跨党派接触海利选民，邀请他们加入他日益壮大且势在必得的选民联盟，这些人将决定这次选举的结果。」