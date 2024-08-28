拜登政府简化移民配偶入籍计画 德州法官下令暂停

afp_tickers

3 分钟

（法新社休士顿27日电） 美国德州法官下令暂停拜登政府一项新规定，这项规定将简化美国公民的配偶取得合法身分的程序，对总统拜登其中一项最重大的移民改革政策不啻形成了打击。

由于美国16州共和党籍检察长质疑这项政策而提起诉讼，法官巴克（J. Campbell Barker）26日批准一项14天行政中止命令。

今年6月，拜登宣布这项新政策，为预计50万与美国人结婚的移民简化取得公民身分的程序。

然而，美国16州提诉，控称这项政策让他们花费数百万美元用于移民公共服务上，包括医疗保健、教育和执法等。

拜登今天在声明中称这项裁决「错误」，同时承诺「继续努力保障我们边境安全，并修复我们破碎的移民系统」。

在法官巴克下令后，提诉16州之一的德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）在社群媒体X发文指出：「这只是第一步。我们将继续为德州、我们的国家和法治持续奋战。」

拜登政府一直努力想要解决移民问题，在11月总统选举前，这对许多美国人而言存在重大歧异。

民主党正在走一条微妙路线，试图对非法移民采取更严厉措施，同时也对国家效率不彰的移民制度进行改革。

而共和党总统候选人川普的竞选重心，则是将美国描述为遭受其所谓移民「入侵」的攻击。

新规定将取消申请流程中须离开美国的要求，简化对那些已获永久居留权民众的程序。

拜登在声明中表示：「这些家庭不应被没必要地分隔。他们应该待在一起。我的政府为了他们不会停止努力。」

这项新规适用留在美国至少10年和今年6月17日前与美国公民结婚的人士，预计也适用估计5万名美国公民的继子女。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）