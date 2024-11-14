愛鳥還是愛貓，瑞士人陷入糾結

山姆是個好孩子，除了它捕獵的時候。 Susan Misicka

在瑞士，貓每年捕殺數百萬隻鳥、青蛙和其他動物，但政治人物都不願意對此採取任何行動。目前官方正在針對一項「十年內暫停進口和繁殖貓」的建議進行討論，不知這是否能產生一些影響？

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老鼠、蝙蝠、鳥、田鼠、蜥蜴和無腳蜥蜴-這些只是一隻名叫山姆的貓這些年為主人打回來的獵物中的一部分。瑞士三分之一的鳥類瀕臨滅絕，數字高於許多其他國家，因此環保人士現在呼籲採取行動，遏制瑞士貓的數量，減少對生物多樣性的威脅。

據動物權益( Tier im Recht外部連結外部链接)基金會估計，瑞士約有200萬隻貓(瑞士人口900萬)，其中約十分之一是流浪貓。大多數寵物貓，可以自由出入家門，在大自然中享受自由；數百萬人從貓的身上獲得陪伴和快樂。

然而這些可愛的喵星人卻是自然界中一些其他動物的天敵，據瑞士《新蘇黎世報》(NZZ)報道，瑞士每年約3000萬隻鳥和50萬隻爬行動物和兩棲動物遭到貓的捕殺。

瑞士氣候保護協會現在就這一情況參與到相關討論中來，他們發起了一個活動-針對一項氣候動議徵集意見。在最近的一次會議上，一項與氣候關係不大，而與生物多樣性更貼近的意見引起了關注，該提議要求在十年內禁止進口和繁殖貓。

瑞士自然保育組織Pro Natura也曾考慮過如何解決這個棘手的問題。該組織的負責人烏爾斯·萊格爾-埃吉曼(Urs Leugger-Eggimann)告訴《新蘇黎世報》：「可以給貓戴上沙沙作響的項圈；或在主要繁殖季節讓它們在室內待上幾個星期，但這似乎不那麼容易；另外給可以自由出入的貓做絕育，也可以抑制它們的捕獵本能。」

點子多，用場小

根據黑貓山姆主人的經驗，在給他的貓脖子上掛個鈴鐺，反倒增強了它原本就已經很出色的狩獵技能，讓它變成了一個掌握時機、一招致命的戰神；而不讓貓咪出門的做法，則對貓及對主人都很殘忍。

德國小鎮沃爾多夫(Walldorf)推出了一項新規，比較新穎。

這項新規規定，每年從4月初到8月底，鎮上的貓除非被主人用繩子牽著，否則不允許出門。這項措施在2023-2025年間有效，此舉旨在保護瀕臨滅絕的在地面繁殖的鳳頭雲雀。如果貓在戶外被抓到，貓主人將受到罰款500歐元(約合人民幣4000元)的懲處；如果貓傷害到雲雀或導致雲雀死亡，主人將面臨最高可達50’000歐元的罰款。

毫無懸念，此規定一出，沃爾多夫的許多貓主人(更不用說貓咪了)都很氣憤。 「我的貓柴可夫斯基在露天的農場出生，」去年，一位當地居民告訴《圖片報》(Bild-Zeitung)：「如果不讓它出去，它會發瘋。何況，它也太懶，對獵殺小鳥完全不感興趣。」

貓是阻礙生物多樣性的秘密殺手。 Susan Misicka

歐盟境內的貓咪也享受自由出入

在歐盟國家約有44% 的家庭擁有寵物，瑞士的數據也基本上類似。歐盟堅持一項原則：「人必須擁有自由遷徙的權利，貓咪也不例外」，在歐盟國家，人們“明確”反對強迫貓咪待在室內或必須被繩子牽著走的做法。

在美國，主人出於對郊狼和道路交通對貓造成威脅的擔憂，絕大部分(70%)的貓主人不讓貓出屋，而在20世紀90年代末該數據僅為35%)；而在英國，約70%的貓主人會把貓放出去玩耍，其他歐洲國家的比例也差不多。貓咪保護組織和巴特西貓狗之家(Battersea Dogs & Cats Home，英國)等慈善機構認為：「能夠接觸到大自然，有利於貓的身心健康」；「何況，在歐洲，貓也很少會在自然界中遇到大型肉食動物，威脅它們的安全，」《衛報》(Guardian)報道。

自然基金會(Pro Natura)主席烏爾斯·萊格爾-埃吉曼強調，貓並不是生物多樣性的最大威脅：「氣候變遷、城市地區的擴張或農業的密集利用才是更大的問題。

貓戰和死亡威脅

瑞士也曾嘗試過遏止貓的數量。

在阿爾高州，綠黨的托馬斯·鮑曼(Thomas Baumann)呼籲對貓狗一視同仁對待：也應強制為貓植入晶片並進行登記。根據《阿爾高報》(Aargauer Zeitung)3月份報道，他在接受採訪時表示，希望約100瑞郎的晶片費用能降低因一時興起而決定養貓的人的數量。

身為有機農場主的鮑曼說：「否則的話，任何厭倦了貓的主人都可以隨時將貓拋棄，而不用承擔任何責任。」流浪貓引發的問題越來越多，其中包括貓與貓之間的領地爭鬥以及人類為了保護生物多樣性而發起的禁貓呼籲。“這些呼籲更多的是要求政治家解決這一問題。”

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有些政治家還真採取了行動。例如伯恩市的自由派政治家托馬斯·霍夫施泰特(Thomas Hofstetter)提出針對可以自由出入的貓進行收費。他接受《新蘇黎世報》採訪時說：「收費是最有效的方法。「一方面，這能提高養貓的門檻；另一方面，根據『肇事者付費』原則，收繳來的費用可用於保護生物多樣性。」

《阿爾高報》在報道中很平淡地點出了“這個話題帶來的兩極化”。

2013年，美國研究人員對每年被貓(尤指野貓)捕殺的鳥類數量進行了統計，結果是多達40億隻。按照《國家地理雜誌》的報道，這在社會上引起了“憤怒”，“愛貓人士與愛鳥人士；動物保護者與環保主義者；寵物主人與科學家之間形成了對立的陣營。“其中一位研究人員寫了一本名為《貓戰》的書，但這並沒有讓事態平息，他也因此收到了死亡威脅。

無人想“染指”

現在所有人都知道了貓是強大的捕獵能手，這對某些動物物種來說是致命的。但是，瑞士的政治家們因為清楚知道，瑞士幾乎一半的家庭都養寵物，因此誰也不想被視為貓的敵人，從而不受歡迎。這當然也是很容易理解的。

伯恩市的生物多樣性指南上明確建議：「不要養貓」。 《新蘇黎世報》在報導中說，伯爾尼市政府認可托馬斯·霍夫斯泰特的提議，認為給貓牽繩或禁止戶外養貓是可行之策，但卻並不想制定任何具有約束力的相關規定。因為市政府很清楚：「很難想」這些措施會被「社會接受」。畢竟，貓是「人類的最愛」。

霍夫斯泰特說：「這很有趣，沒有人願意碰這塊燙手的山芋，因為貓實在是太討人喜歡了。」

(編輯：Samuel Jaberg/ds，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)