立足瑞士 报道世界
登录
新闻
文化

2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行

瑞士歌手尼莫荣获2024年欧洲歌唱大赛冠军。
瑞士歌手尼莫荣获2024年欧洲歌唱大赛冠军。 Keystone

瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。

此内容发布于
2 分钟
Keystone

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

歌唱大赛的主会场将设在巴塞尔的圣雅各布体育馆(St-Jacques Hall)。巴塞尔市政府预计，大赛的费用大约在3000万到3500万瑞郎(约合人民币2.5亿-2.9亿元)之间。

届时，这座城市将成为万众瞩目的焦点。2024年欧洲歌唱大赛在瑞典马尔默(Malmö)举办期间，共有三场电视直播，共有1.63亿人观看了这场音乐盛典，仅瑞士观众就有近80万人。

去年春天，尼莫意外夺冠，将欧洲歌唱大赛时隔36年再次带回瑞士。1988年时，席琳·迪翁(Céline Dion)在爱尔兰首都都柏林以一曲《带我一起走》(Ne partez pas sans moi)为瑞士赢得主办权。次年，大赛在洛桑的博利厄宫(Palais de Beaulieu)举办。

1956年5月24日，首届欧洲歌唱大赛在卢加诺的卢加诺赌场(Teatro Kursaal)举行。当时，大赛还被称作“欧洲香颂大奖赛”(Grand Prix Eurovision de la Chanson)。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
70 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
8
9 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

数字化加剧了文化专业人士的不确定性。

相关内容

数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性

此内容发布于 数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。

更多阅览 数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性
瑞士人80岁开始服老。

相关内容

瑞士人认为80岁才步入老年

此内容发布于 调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。

更多阅览 瑞士人认为80岁才步入老年
游客们在瑞士享受马特洪峰的美景。

相关内容

瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费

此内容发布于 采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。

更多阅览 瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费
西欧地区三分之二的恐怖犯罪嫌疑人为青少年。

相关内容

西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

此内容发布于 伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。

更多阅览 西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年
苏黎世火车站的这只鸽子很安全。除非它登上开往巴塞尔的列车。

相关内容

反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令

此内容发布于 瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。

更多阅览 反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
瑞士人口老龄化

相关内容

瑞士人口老龄化仍在继续

此内容发布于 瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。

更多阅览 瑞士人口老龄化仍在继续

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
尼莫现在最想花几天时间静一静，特别是好好睡上几觉。

相关内容

欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下

此内容发布于 在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。

更多阅览 欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
The frozen Lake Sils

相关内容

瑞士神秘的音乐之湖

此内容发布于 被白雪皑皑的山峰四围环抱的锡尔斯湖(Lake Sils)，是瑞士阿尔卑斯恩嘎丁山谷中面积最大的湖泊。这座足有4平方公里的大湖如今被18厘米厚的冰层覆盖。冬季里湖泊结冰是件常事，然而那些迷人的乐声却绝不是你每天都能听到的寻常之音。

更多阅览 瑞士神秘的音乐之湖

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团