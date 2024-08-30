2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行

瑞士歌手尼莫荣获2024年欧洲歌唱大赛冠军。 Keystone

瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。

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歌唱大赛的主会场将设在巴塞尔的圣雅各布体育馆(St-Jacques Hall)。巴塞尔市政府预计，大赛的费用大约在3000万到3500万瑞郎(约合人民币2.5亿-2.9亿元)之间。

届时，这座城市将成为万众瞩目的焦点。2024年欧洲歌唱大赛在瑞典马尔默(Malmö)举办期间，共有三场电视直播，共有1.63亿人观看了这场音乐盛典，仅瑞士观众就有近80万人。

去年春天，尼莫意外夺冠，将欧洲歌唱大赛时隔36年再次带回瑞士。1988年时，席琳·迪翁(Céline Dion)在爱尔兰首都都柏林以一曲《带我一起走》(Ne partez pas sans moi)为瑞士赢得主办权。次年，大赛在洛桑的博利厄宫(Palais de Beaulieu)举办。

1956年5月24日，首届欧洲歌唱大赛在卢加诺的卢加诺赌场(Teatro Kursaal)举行。当时，大赛还被称作“欧洲香颂大奖赛”(Grand Prix Eurovision de la Chanson)。