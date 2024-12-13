斯洛伐克文化部长测试文化与LGBT+底线 引发抗议

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（法新社布拉第斯拉瓦12日电） 斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦今天有数以千计民众走上街头，抗议文化部长以「促进斯洛伐克文化」为由，解职多位重要文化机构负责人，同时搁置LGBT+协会主导的计画。

现年53岁的斯洛伐克文化部长西姆科维科娃（Martina Simkovicova）曾担任电视主播，她自去年10月上任以来一直是个争议性人物。

西姆科维科娃是由民族主义路线的斯洛伐克民族党（SNS）提名，她抨击「LGBT+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）意识形态」导致欧洲「灭亡」。

西姆科维科娃今年稍早曾表示，LGBT+不会从她的部门获得「一分钱」，她最近也限制了对LGBT+团体的公共补助。

她的观点迎合中间派方向党（Smer）总理费佐（Robert Fico）的理念。费佐反对自由价值观，呼应邻国匈牙利总理奥班（Viktor Orban）的思维。

反对派曾在斯洛伐克国会发起表决，欲罢免西姆科维科娃，但未能成功。

西姆科维科娃曾在Slovan TV频道工作，这个频道以传播阴谋论、仇外心理与亲俄观点闻名。

斯洛伐克国家美术馆馆长库沙（Alexandra Kusa）在8月丢掉工作，反对者称这是西姆科维科娃政治清算的一部分。

西姆科维科娃也对公共媒体开刀，她6月推动通过一项法律，将国营RTVS广播公司改制为新公司STVR，并且由她掌控。

政治分析家哈多斯（Pavol Hardos）表示，对文化机构施加政治影响力在斯洛伐克不乏先例。

他说：「这是我们在1990年代梅奇亚（Vladimir Meciar，斯洛伐克前总理）非自由政权时期所经历的事，当时存在意识形态忠诚度考验，考验哪些人是优秀的民族主义者、优秀的斯洛伐克人，哪些人不是。」