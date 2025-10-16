日本今年熊袭已致7人丧命 创2006年统计以来新高

（法新社东京16日电） 日本环境省官员表示，日本今年因熊袭致死的人数已达7人，创下2006年开始统计以来的新高纪录。

近年来，日本各地野生熊出没事件日益频繁，即使在住宅区也屡见不鲜。专家认为，人口减少与气候变迁等因素，使这一现象愈加严重。

这名环境省官员受访指出：「这是2006年开始统计以来最多的一年，打破了2023至2024会计年度5人死亡的纪录。」

这项声明，是在确认日本东北地区岩手县上周发现的一名死者，也是遭熊袭击致死后发布。截至目前，自今年4月新会计年度开始以来，包含死亡在内，已有至少108人遭熊袭击受伤。

根据环境省统计，上个会计年度，包括3起死亡在内，总共有85人受伤，2023至2024会计年度则为219起。

上周，在东京北方的群马县沼田市，一只体长约1.4公尺的成熊闯入一家超市，当地警消人员证实造成一名70多岁男性及一名60多岁男性轻伤。

这家超市连锁企业的经营规划部门负责人堀川宽表示，该店靠近山区，但从未发生过熊出没的情形。他说：「熊是从正门闯入，待了大约4分钟。它几乎爬上鱼缸，并打破玻璃。在水果区还打翻了一堆酪梨并踩踏。」

超市经理向当地媒体表示，事发时店内约有30到40名顾客，熊因找不到出口显得格外躁动。

同一天，岩手县一名农民在自家住宅外遭到带着幼熊的成熊攻击，造成抓伤和咬伤。

本月稍早，来自西班牙的观光客在交通便利、以合掌造村落着称的白川乡公车站遭到熊袭击。

气候变迁也被认为是熊肇事事件增加的原因之一，不仅影响橡实等食物来源，也导致它们的冬眠期产生变化。

日本有两种熊类栖息，包括亚洲黑熊（俗称月熊），以及分布于北海道、体型更硕大的棕熊。每年有数千头熊遭到射杀。（编译：陈政一）