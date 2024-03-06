日本有意参与AUKUS 与美澳英合作先进军事技术

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（法新社雪梨6日电） 一名官员今天说，日本有兴趣与美国、澳洲和英国讨论在先进军事技术方面的合作，这表明东京可能会更多地参与「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）。

日本驻澳洲大使馆官员告诉法新社，政府支持澳英美三方安全伙伴关系在印太地区的努力，并正在研究如何深化合作。

他们还说，日本知道澳洲、英国和美国之间讨论了人工智慧和水下能力等一系列议题。

日本大使馆在声明中说：「日本对先进能力领域技术合作的可能性感到兴趣，因此将继续加强与澳洲、美国和英国的合作。」

「（日本）将继续加强与重要国防和安全伙伴澳洲、美国和英国的合作，以实现自由开放的印太地区。」

澳英美三方安全伙伴关系于2021年成立，主要目标有二，其中所谓的第一支柱是提供澳洲一支核动力攻击潜舰舰队。

第二支柱则聚焦在发展先进的作战能力，诸如人工智慧、水下无人载具以及极音速和电子战技术。

日本「日经新闻」（Nikkei Shinbun）2日引述未具名美国官员说法报导，日本首相岸田文雄下月将访美，届时他可能会宣布日本在安全伙伴关系方面的合作。

英国下议院（House of Commons）去年准备的简报认为，纽西兰、日本和韩国将是在第二支柱方面合作的「理想候选国」。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）