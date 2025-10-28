日本秋田县熊袭事件频传 知事请求自卫队支援

afp_tickers

（法新社东京28日电） 日本秋田县知事铃木健太今天请求政府派遣自卫队，协助因应一连串「极为严峻」的致命熊袭事件。 一名政府官员向法新社证实，今年截至目前，日本已有10人遭熊袭身亡，人数创下新高，超过截至2024年3月为止会计年度的6人最高纪录。

由于人口缩减与气候变迁等因素，野熊近来愈来愈常入侵城镇。

日本北部秋田县知事铃木健太（Kenta Suzuki）向防卫大臣表示，「如果没有自卫队的协助，我们无法保护县民的生命安全」。

他说：「熊攻击颈部与脸部的情况极为常见，已造成真正严峻的情况。」

铃木健太指出，熊现在不只出现在山区，还出现在都市地带。他又说，全体居民的日常生活受到干扰，这种情况「不寻常」。

新任防卫大臣小泉进次郎回应时表示，政府将「最大限度发挥能力与权限」，以恢复安全。

环境省负责监督熊袭事件的官员今天向法新社证实，丧命人数达到「10人」。

这名官员说，最新一名罹难者是上周在秋田县一座山村与另3人一同遭受攻击。但这项数据还不包括近期疑似与其他攻击有关的死亡个案。

日本媒体报导，昨天有一名女子陈尸于秋田市稻田附近，邻近的岩手县也有一名男子与他的狗被发现死亡。这两起事件都有遭熊袭击的迹象。

熊也会攻击旅客、闯入商店并出现在学校与公园附近，尤其是在日本北部区域。

日本境内有两种熊，一种是亚洲黑熊，也称为月熊，另一种是体型较大的棕熊，主要分布于北部主要岛屿北海道。

每年都有数以千计的熊遭猎杀，但由于日本人口老化，意味着猎人数量正在减少。