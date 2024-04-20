曾制定2030年减排75%目标 苏格兰如今宣布放弃

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（法新社伦敦19日电） 在气候目标被英国气候变迁委员会（Climate Change Committee,CCC）形容为「遥不可及」后，苏格兰放弃原订2030年底前减排75%的目标，但却引起环保团体愤怒。

英国气候变迁委员会上个月严厉批评苏格兰屡次未能达到订定的气候目标。

由于在家用暖气、交通、农业和自然复育等方面努力不足，英国气候变迁委员会认为，苏格兰标榜的加速减排现已「超出可信范围」。

苏格兰首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）誓言，苏格兰仍将实现在2045年底前达到净零排放目标。

尤沙夫告诉苏格兰议会议员：「英国气候变迁委员会始终明确跟我们说，2030年目标具有挑战性。但是2045年的最终目标没有改变、也不会改变。」

绿色和平英国分部（Greenpeace）政策专案主任麦卡锡（Ami McCarthy）抨击苏格兰这次的决定。她说在经历有纪录以来地球最热的一年后，立法调降苏格兰气候目标，犹如「在加油站点燃火柴」般不智。

麦卡锡指出，5年前设定的目标完全可行，问题在于苏格兰未能落实必要的政策。

乐施会（Oxfam）则表示，苏格兰部会首长重新制定苏格兰气候规章的任何决定都会「极其尴尬」。

18日这项收回2030年气候目标的决定，是在苏格兰执政的苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）又一挫折。在英国今年全国大选前，SNP已历经内部争端、党魁辞职及民调下滑等打击。

根据民调机构易普索（Ipsos），主张苏格兰独立的SNP在大选的投票意向调查仍领先工党7个百分点，但相较去年5月的12个百分点、去年11月10个百分点，领先优势已在缩小。