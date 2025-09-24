李在明联大演讲：以对话终结半岛对抗

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约联合国总部23日电） 南韩总统李在明在联合国大会上发表谈话，就朝鲜半岛问题提出以交流、关系正常化、无核化为核心的END倡议，他也会晤联合国秘书长古特瑞斯，争取联合国支持两韩走向对话与合作。

李在明在联合国大会总辩论演说时提出END倡议，承诺为结束朝鲜半岛冷战、实现世界和平负起责任。END倡议是交流（Exchange）、关系正常化（Normalization）、无核化（Denuclearization）首字母的缩写，南韩政府将以此为核心，终结朝鲜半岛的对立状况。

他也提出「3阶段无核化论」，先「中断」北韩发展核武及飞弹能力，经过「缩减」过程，最终达到「废除」的目标。为了实现这项计画，两韩必须先修复破裂的信任，转向相互尊重。

李在明强调，南韩尊重北韩体制，不追求任何形式的吸收统一，也无意采取任何敌对行动，希望藉此打破两韩之间不必要的军事紧张及敌对行动的恶性循环。

李在明同日也与联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）会晤，指出朝鲜半岛的和平安全与国际社会的和平安全息息相关，希望联合国支持两韩跨越对立，走向对话与合作。

据南韩总统办公室新闻稿，古特瑞斯认为南韩政府的对北韩政策是「明智的方式」，表示联合国会积极支持。