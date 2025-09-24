The Swiss voice in the world since 1935

李在明联大演讲：以对话终结半岛对抗

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部23日电） 南韩总统李在明在联合国大会上发表谈话，就朝鲜半岛问题提出以交流、关系正常化、无核化为核心的END倡议，他也会晤联合国秘书长古特瑞斯，争取联合国支持两韩走向对话与合作。

李在明在联合国大会总辩论演说时提出END倡议，承诺为结束朝鲜半岛冷战、实现世界和平负起责任。END倡议是交流（Exchange）、关系正常化（Normalization）、无核化（Denuclearization）首字母的缩写，南韩政府将以此为核心，终结朝鲜半岛的对立状况。

他也提出「3阶段无核化论」，先「中断」北韩发展核武及飞弹能力，经过「缩减」过程，最终达到「废除」的目标。为了实现这项计画，两韩必须先修复破裂的信任，转向相互尊重。

李在明强调，南韩尊重北韩体制，不追求任何形式的吸收统一，也无意采取任何敌对行动，希望藉此打破两韩之间不必要的军事紧张及敌对行动的恶性循环。

李在明同日也与联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）会晤，指出朝鲜半岛的和平安全与国际社会的和平安全息息相关，希望联合国支持两韩跨越对立，走向对话与合作。

据南韩总统办公室新闻稿，古特瑞斯认为南韩政府的对北韩政策是「明智的方式」，表示联合国会积极支持。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团