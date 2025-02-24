梅尔茨：欧洲防卫须不靠美国而自主

afp_tickers

2 分钟

（法新社柏林23日电） 在德国国会大选中可望胜出的保守派在野党领袖梅尔茨今天表示，美国与欧洲关系因为乌克兰和北大西洋公约组织资金等议题而紧张日增之际，欧洲必须快速提升自身防卫能力。

梅尔茨（Friedrich Merz）于选后在电视上与其他候选人辩论时指出，根据美国总统川普上周表态，显然美方「大体上对欧洲命运漠不关心」，「对我而言，当务之急绝对会是尽可能快速增强欧洲」，以便可以一步步地，在国防事务上「真正达成不靠美国而独立自主」。

他说：「我非常好奇，从现在到6月底北大西洋公约组织（NATO）高峰会的这段期间会发生什么事。」

梅尔茨同时表示，「我们是否依然会在当前形式之下讨论北大西洋公约组织，还是我们将得更快速许多地建立独立的欧洲防卫能力」，这是个问题。

领导基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）的梅尔茨表示，他对美国「没有任何幻想」。

他同时针对亿万富豪马斯克（Elon Musk）「近日干预德国大选选战」重申谴责。川普重要盟友马斯克力挺对莫斯科立场友善的极右派德国另类选择党（AfD）。

德国今天举行国会大选，根据出口民调，基督教民主党/基督教社会党联盟以28.5%到29%得票率胜出，德国另类选择党则以19.5%到20%得票率居次。

如果最终计票结果与出口民调一致，梅尔茨几乎笃定将成为欧洲最大经济体下任总理。