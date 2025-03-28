欧洲国家拟加重对俄制裁 未一致同意派兵赴乌克兰

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（法新社巴黎27日电） 欧洲国家今天在巴黎高峰会达成协议，同意对侵略乌克兰的俄罗斯增加制裁而非解除，英、法也开始草拟在俄乌止战后派遣「保障」部队的计画。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）主持这场由乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与其欧洲盟友参与的峰会，这是在美国总统川普直接与克里姆林宫（Kremlin）谈话引发欧洲震惊后，欧洲同意协调彼此政策的最新之举。

美国声称在停火方面暂时取得进展，朝终结俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月全面入侵乌克兰引发的3年冲突迈进。

但目前要达成和平协议似乎还遥不可及，这场集结超过24位欧洲国家元首和政府领袖的会议也凸显「欧洲志愿者联盟」（coalition of the willing）内部的歧异，因为并非所有国家都同意英法在俄乌战后部署部队的计画。

泽伦斯基会后表示，「他真的想要分化欧洲和美国，蒲亭真想这么做」，还说基辅希望华府面对克里姆林宫时更加「强硬」。

他警告：「以前大家都了解，现在也明白今天俄罗斯并非真要任何和平。」

这场在法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）举行的会议似乎达成共识，即对俄罗斯实施的制裁不应减少，反而在达成和平前应该加重。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）指出：「非常明确的是，现在不是解除制裁的时机，完全相反，我们讨论的是如何加重制裁以支持美国将俄罗斯带上谈判桌的倡议。」

在另一场简报会中，德国总理萧兹（Olaf Scholz）说，解除制裁将是「重大错误」，在没有休战的情况下这么做「毫无道理」。

马克宏在峰会结束后说，俄乌一旦停战，法国和英国将率先派「保障部队」至乌克兰。

马克宏表示：「今天并未达成一致同意，但我们这么做不需要达成一致。」他还说，法英代表团近日将赴乌克兰会谈。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）