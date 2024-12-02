气旋丰格尔扫过印度南部和斯里兰卡沿岸 增至20死

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（法新社可伦坡2日电） 气旋丰格尔（Cyclone Fengal）扫过印度南部和斯里兰卡沿岸，今天死亡人数增至20人，在风势平息后，倾盆大雨和洪水随之而来。

丰格尔11月30日在印度坦米尔那都邦（Tamil Nadu）登陆，为附近的邦狄哲利（Puducherry）带来30年来最高的24小时降雨量，然后在昨天减弱为一般的低气压天气系统。

丰格尔在11月29日扫过斯里兰卡沿岸，带来强降雨并引发山崩，斯里兰卡通报更多死亡人数。

斯里兰卡灾害管理机构说，共有17人死亡，近47万人在临时营地避难。

印度坦米尔那都邦灾害管理部长拉玛昌卓（KKSSR Ramachandran）11月30日晚间告诉媒体，印度有3个人因暴风雨触电身亡。

他没有提供造成死亡的进一步细节，还说，气旋造成的损失「很小」。

根据当地媒体今天报导，印度救难机构还试着营救坦米尔那都邦一个恐怕被山崩困住的七口之家。

印度南部部分地区道路被洪水淹没，学校关闭，气象官员今天警告，仍然存在暴洪的风险。

气旋是印度洋北部常见的致命威胁，相当于北大西洋的飓风或西北太平洋的台风。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）