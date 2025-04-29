法国外长：若伊朗核协议无果 法德英马上重祭制裁

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部28日电） 法国外交部长巴霍今天在联合国表示，如果欧洲安全受到伊朗核计画的威胁，法国、德国和英国将毫不犹豫地对德黑兰重祭制裁。

法新社报导，联合国安全理事会（Security Council）今天举行有关禁止核子扩散的闭门会议，召集人巴霍（Jean-Noel Barrot）会后对媒体表示：「伊朗已经超过了自身曾承诺遵守的界限」，伊朗「正处于取得核武的边缘」。

他又说：「对伊朗核问题，没有军事解决办法。不过，有外交途径，但道路狭窄。」

巴霍表示，华府与德黑兰对此议题正进行谈判，希望能有成果，又说法国、德国和英国也为此与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）保持「密切联系」。

华府和德黑兰近年来举行多次高层会谈，希望能达成一项新协议，以阻止伊朗发展核武，作为解除制裁的交换条件，不过，德黑兰否认在发展核武。

巴霍警告说：「毋庸置疑，一旦各国与伊朗的核协议到期…如果欧洲的安全利益得不到保障，我们将毫不犹豫地重启10年前解除的所有制裁。」

巴霍表示，重祭制裁将「对伊朗经济造成毁灭性打击。这不是我们想要的，因此我郑重呼吁伊朗今天做出必要决定，避免最坏的情况发生」。

欧巴马政府当年为替2015年达成的核子协议铺路，同意让伊朗继续自行浓缩铀。当时协议允许德黑兰生产浓缩至3.67%的铀供民用，并保有日后再提高浓度的能力。

在川普第一任期内片面撕毁伊朗核协议后，伊朗就加快核子计画，目前已生产出浓度达60%的高浓缩铀，成为世界唯一未拥有核武却生产此等浓缩铀的国家。浓缩铀达60%后，可以很快就做到武器级的90%浓度。

在巴霍一旁的国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）也对媒体强调，与伊朗达成协议至关重要。

他说：「这不是几个月或几年的问题，也许只需几周的时间，世界就能真正达成某些切实可行的协议，最重要的是，避免更多军事冲突。」（译者：纪锦玲）