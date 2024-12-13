法国政坛陷僵局 传马克宏13日将任命新总理

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（法新社巴黎12日电） 法国国会上周通过总理巴尼耶的不信任动议，巴尼耶随即向总统马克宏请辞，法国政坛陷入新危机。在寻找继任者的过程中历经数天僵局后，幕僚说，马克宏将于明天任命新总理。

巴尼耶（Michel Barnier）本月4日在一项历史性的不信任投票中垮台，各方原本预期马克宏（Emmanuel Macron）会在隔天全国演说中宣布继任者。

马克宏当时没有宣布继任总理人选，10日与各政党领袖会面时承诺会在48小时内任命总理，如今也过了期限。

马克宏今天前往波兰，但提早结束访问，显然是为了敲定总理人事任命。

一名不愿具名的总统幕僚今晚在马克宏返抵法国后说：「任命总理的声明将于明早（周五）公布。」这名幕僚还说，马克宏已结束谘询，但没有说明更多细节。

巴尼耶仅任职3个月就下台，他的继任者将成为马克宏任期内第6位总理，并立刻要面对研议预算案以争取国会通过的挑战。

目前为止，广为流传的所有总理人选都遇到政治光谱上至少一方的反对声音。

传闻中，马克宏的首选是中间派老将白胡（Francois Bayrou），但左翼、右翼都对他不满意。左翼担心白胡继续推行马克宏的政策，颇具影响力的右翼前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）也不喜欢他。

其他可能的总统人选还有前总理卡泽纳夫（Bernard Cazeneuve）、现任国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）、前外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）等。