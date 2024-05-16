法属新喀里多尼亚暴动 法国控亚塞拜然干预当地政治

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（法新社巴黎16日电） 法国国会通过投票制度变革，引发法属太平洋群岛新喀里多尼亚暴动，法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）告诉法新，一名法国宪兵今天在当地命丧「枪击意外」。

根据另一名知悉此事的消息人士，这名宪兵并非死于敌对枪击。加上这起事件，新喀里多尼亚自本月13日爆发动乱以来，已有5人丧生，其中包括两名宪兵。

法国国会议员日前表决通过一项法案，允许住在新喀里多尼亚（New Caledonia）长达10年的法国居民参与当地省级选举投票，当地领袖抗议这项变革将稀释原住民卡纳克族（Kanak）的选票。

新喀里多尼亚近日爆发支持独立的致命暴动，达马南今天指控亚塞拜然「干预」该地政治。

达马南告诉法国第2电视台（France 2）：「这不是幻想…我对一些分离主义人士与亚塞拜然达成协议感到遗憾。就算有人试图干预…法国在自己的领土拥有最高统治权，这样会更好。」

亚塞拜然今天则驳斥法国指控它「干预」新喀里多尼亚。

亚塞拜然外交部发言人哈吉萨达（Ayhan Hajizadeh）强调：「我们完全拒绝毫无根据的指控。我们否认在新喀里多尼亚争取自由的领袖与亚塞拜然有任何关联。」