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法总理白胡政府挺过不信任投票

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（法新社巴黎5日电） 法国总理白胡（Francois Bayrou）今天挺过国会两次不信任投票，在上任不到两个月后赢得些许喘息空间，但未来仍充满不确定性。

去年12月获总统马克宏（Emmanuel Macron）任命、肩负结束数月政治动荡任务的白胡，3日援引一项有争议的宪法条文，未经投票就让削减成本的预算在国会通过。

白胡告诉国会下议院国民议会（National Assembly）：「这份预算是紧急措施。」

但援引宪法第49条第3款时，在野党得以提出不信任动议，而推翻政府的提议是由共产党和绿党支持的极左翼「不屈法国」（France Unbowed）正式提出。

尽管白胡没有在国民议会中取得多数，但社会党和极右翼「国民联盟」（National Rally）都说，不支持极左派提出的两项不信任动议。

最终，有关预算的动议获得128票，远低于推翻政府所需的289票。

第2项针对政府社会安全融资计画的不信任动议，也仅获得122票，未获通过。

财政部长隆巴德（Eric Lombard）在第一项动议未通过后表示：「这对我们的国家和同胞来说是好事，证明他们的政治代表能克服歧异。」

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