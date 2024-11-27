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澳洲提法案禁青少年用社群媒体 众院表决通过

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（法新社雪梨27日电） 澳洲拟禁止16岁以下儿童及青少年使用社群媒体平台，众议院今天已通过相关法案，接下来将交付参议院辩论。如果这项立法通过，不遵守规定的企业将得缴纳高达数千万澳元罚款。

澳洲众议院今天通过这项重大法案，现在法案将交由参议院辩论。

法案的新规定意味脸书（Facebook）、Instagram、TikTok、Snapchat等公司必须采取「合理措施」，避免16岁以下儿童与青少年在其平台拥有帐号。

社群媒体公司称这项法律「模糊」、「有问题」且「仓促」。若未妥善执行禁令，这些企业可能面临高达5000万澳元（约新台币10.5亿元）罚款。

澳洲中左翼总理艾班尼斯（Anthony Albanese）热切支持这项禁令，并号召澳洲父母支持。

社群媒体专家葛兰森（Susan Grantham）指出，这项立法欠缺周详考虑，全面禁止儿童及青少年使用社群媒体在短期或许会有成效，但恐将导致预料外后果。

后果包括孤立仰赖网路社群的年轻人，或成年人因相信社群媒体已排除孩童，于是在平台发表更不适当的内容。

葛兰森告诉法新社：「无论如何，年轻人都会参与其中。他们可能会建立自己版本的平台，而这将成为极度危险且缺乏监管的环境。」（译者：洪培英/核稿：陈政一）

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