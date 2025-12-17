环保政策发夹弯 欧盟放宽2035年燃油车禁令

（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟（EU）今天撤回了原订2035年禁售汽油和柴油新车的计画，此举被视为应对气候变迁的里程碑政策出现转折。欧盟正将重心转向支持陷入危机的汽车产业。

欧盟正将重心转向支持陷入危机的汽车产业。根据遭环团谴责的这项提案，汽车制造商现在仅需将新车的废气排放量从2021年的水准削减90%，而非原先设想的100%，其余部分将透过各种方式「补偿」。

欧盟负责产业政策的执行委员塞儒内（Stephane Sejourne）在提出这项被誉为欧洲汽车业「生命线」的计画时，坚称欧盟的绿色雄心并未改变。

他告诉法新社：「欧盟执委会选择了一种既务实又符合欧盟气候目标的方法。」

这项燃油车禁令在2023年通过时，曾被誉为对抗气候变迁的一大胜利。但在面临来自中国的激烈竞争，以及电动车转型速度不如预期的情况下，汽车制造商及支持者过去一年来一直强力游说布鲁塞尔放宽禁令。

欧洲汽车业雇用了近1400万人，约占欧洲国内生产毛额（GDP）的7%，然而过去一年饱受裁员和关厂消息的困扰。业者坚称，2035年的目标已不再实际。

生产商表示，高昂的前期成本以及欧盟27国部分地区缺乏足够的充电基础设施，意味着消费者对电动车的接受速度缓慢。