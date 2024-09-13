瑞典境内移民选择返回母国 调高补助至百万元

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（法新社斯德哥尔摩12日电） 瑞典右翼政府今天表示，对于选择返回母国的移民，补助金额将向上调整，最高可达3万4000美元（约新台币109万元）。

欧洲其他国家也提供补助金作为移民回归母国的诱因。丹麦支付每人超过1万5000美元，挪威约为1400美元，法国为2800美元，德国为2000美元。

瑞典政府在记者会上表示，自2026年起，自愿返回母国的移民，将有资格获得最高35万瑞典克朗（3万4000美元）的补助。瑞典当今联合政府在国会中仰赖反移民的瑞典民主党（Sweden Democrats）的支持。

瑞典政府提出大力整顿移民的最新行动时，移民大臣佛瑟尔（Johan Forssell）向记者表示：「我们的移民政策正在经历根本的改变。」

目前，每名成人移民最多可获得1万瑞典克朗（约新台币3万1175元），每名儿童最多可获得5000瑞典克朗（约新台币1万5587元），每个家庭上限为4万瑞典克朗（约新台币12万4702元）。

佛瑟尔表示，去年只有1个人接受了这项补助。

瑞典民主党籍国会议员艾斯普林（Ludvig Aspling）表示：「这项补助金自1984年以来一直存在，但相对来说不为人所知，金额较小，而且使用的人也相对较少。」

瑞典保守派首相克里斯特森（Ulf Kristersson）是在2022年上台，他领导的少数联合政府仰赖瑞典民主党支持，克里斯特森誓言要在移民与犯罪问题上采取强硬措施。