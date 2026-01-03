瑞士酒吧火灾 老板：一切都有按照安全规定

（法新社瑞士克兰蒙丹纳2日电） 瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派对火灾造成约40人丧生，法国老板莫瑞提向瑞士媒体坚称一切都有按照安全规定。

根据警方今天提供的伤亡数字，这场火灾造成40人丧生，119人受伤。

酒吧狂欢客上传网路的部分画面显示，有人将插着仙女棒的香槟瓶高举至酒吧低矮的天花板附近。这家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。

瓦莱邦（Valais）检察长皮卢（Beatrice Pilloud）在记者会上说：「一切迹象显示火灾是仙女棒或仙女棒蜡烛（高举接近天花板）引起。」

莫瑞提（Jacques Moretti）自2015年起与妻子洁西卡（Jessica）共同经营这家酒吧，他告诉瑞士「日内瓦论坛报」（Tribune de Geneve），酒吧「10年来接受过3次检查」。他说：「一切都有按照安全规定。」

根据媒体报导，莫瑞提事发时不在酒吧内，而是在另一家店。洁西卡则是在酒吧内受到轻伤，但已返家。

莫瑞提告诉「20分钟」（20minutes）新闻网站，他们夫妻俩都无比悲痛，「我们无法入睡，也吃不下东西」。他强调他们正全力配合调查，「我们会尽一切努力协助厘清起因」。

然而皮卢表示，调查重点之一是相关安全标准是否落实。她说，莫瑞提夫妇已以「证人」身分接受讯问，现阶段尚未认定法律责任归属。

酒吧起火时究竟有多少人在场，目前仍无确切数字。根据克兰蒙丹纳官网，星座酒吧可容纳300人，露台还可容纳40人。