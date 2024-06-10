瓜地马拉火峰火山蠢蠢欲动 当局吁采取预防措施

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（法新社瓜地马拉市9日电） 中美洲最活跃火山之一「火峰」（Fuego）今天喷出气体和火山灰，促使瓜地马拉当局警告空中交通和游客采取额外预防措施。

瓜地马拉国家地震、火山、气象暨水文学研究所（Insivumeh） 表示，距离首都瓜地马拉市35公里的火峰火山「以每小时4至7次的频率，发生微弱和中度的爆发」。

Insivumeh在声明中补充说，这些爆发喷出的气体和火山灰云高达4800公尺。

这个政府机构建议，在火峰火山和附近的圣地亚吉托火山（Santiaguito）方圆30公里范围内，海拔低于5000公尺的空中交通应「采取预防措施」。

Insivumeh同时提醒观光业者，注意诸如在火峰火山和其他火山附近从事登山等活动的风险。

Insivumeh说，一些「细的火山灰」落在火峰火山东方和东北方的城镇，在火山隆隆作响之际，部分居民能感受到房屋在震动。

海拔3760公尺的火峰火山，平均每4到5年喷发一次。

2018年的一次喷发，熔岩流沿着火山侧边倾泻而下，摧毁了圣米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人丧生，约有相同人数失踪。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）