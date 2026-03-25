白俄罗斯总统首访北韩 深化双边关系

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（法新社首尔25日电） 白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天展开对北韩的首次正式访问。这两个国家在遭西方制裁、与俄罗斯关系密切且遭控违反人权的背景下联手合作。

白俄罗斯通讯社（Belta）报导，鲁卡申柯的两天访问目的在深化关系，「厘清符合双方利益的关键领域，以及最具前景的执行计画」。

这两个国家都曾在俄乌战争中向莫斯科提供协助，平壤当局派遣地面部队与武器，明斯克则当作俄罗斯2022年全面入侵乌克兰的跳板。

去年9月，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）与鲁卡申柯出席在天安门广场举行的阅兵仪式时，两人曾在北京会面，据称金正恩当时向鲁卡申柯提出访问邀请。

韩国国防研究院（Korea Institute for Defense Analyses）专家李浩永（Lee Ho-ryung，音译）告诉法新社，鲁卡申科这次访问北韩，目的在展现反对西方秩序国家的「团结」。

她说：「金正恩将试图藉此机会提高外交能见度，并强化所谓反西方阵营间的团结。」

北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩本月初在致鲁卡申柯的信中指出，他「愿意依据新时代的要求，将传统友好合作关系…扩展并提升到更高的新阶段」。

鲁卡申柯回覆时指出，「明斯克重申有意在各层级积极扩大与平壤的政治与经济关系」。