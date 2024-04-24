监督团体：全球百大私人公司多未设气候目标

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（法新社巴黎23日电） 根据气候监督团体「净零追踪」（Net-Zero Tracker）发布的报告，全球100大私人公司中，只有40家为应对气候变迁制定净零碳排目标，数量远远落后上市公司。

「净零追踪」发布的报告指出，为实现2015年巴黎协定（Paris Agreement）将全球气温升幅控制在摄氏1.5度内的目标，所有企业都需要减少造成全球暖化的碳排量。

来自「净零追踪」的朗吉（John Lange）告诉法新社，与上市公司相比，私人公司比较没有市场和声誉压力，再加上缺乏监管，使它们更慢做出气候承诺。

这份报告比较全球最大100家上市公司和全球最大100家私人公司的减排策略和净零目标后发现，接受评估的私人公司中只有40家制定净零目标，而百大上市公司中有70家设立目标。

在已制定目标的私人公司中，只有8家公布如何实现目标的计画。

报告批评：「缺乏计画的承诺并非真的承诺，而是赤裸的公关伎俩。」

报告指出，只有家居用品巨头宜家（Ikea）和美国工程巨擘贝泰公司（Bechtel）排除使用具争议的碳信用来达成净零目标。

企业交易碳信用来抵销它们的碳排，它们透过将资金投入护林等减少或避免排放的专案计画进行抵换。但批评人士指出，这变相允许企业继续污染环境。

与此同时，报告涵盖的8家化石燃料私人公司没有一家有净零目标。相比之下，化石燃料产业最大的上市公司中有76%制定了目标。

朗吉指出，「尽管世界各地的监管力度大幅提升」，与2022年进行的分析相比，这些数据没有太大改善。

包括英国在内的数个司法管辖区已开始采取气候揭露法规。其他地方的法规也即将开始实施，例如美国加州和新加坡等商业中心从2027年开始要求企业公开温室气体排放报告。

欧洲联盟（EU）也已推出「企业永续报告指令」（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）和「企业永续尽职调查指令」（Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD）。

这两项气候法规即将要求数以千计的大型企业公布其气候影响和碳排，并对此采取行动来减少。

这些欧盟政策将产生深远影响，因为它们针对的不只是总部位于欧盟的企业，还有那些总部位于其他地方，但在欧盟成员国内设有分公司或子公司的企业。

来自「新气候研究院」（NewClimate Institute）的史密特（Sybrig Smit）告诉法新社，随着欧盟法规实施，企业将无法再「躲避」气候目标。